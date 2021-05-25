В Челябинске с рельсов сошел трамвай

На северо-западе Челябинска с рельсов сошел трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 25 мая, около 17:00 на пересечении улицы Чайковской и проспекта Победы.

Вагон №1390, следовавший в сторону северо-запада, сошел с рельсов. Причем заднюю часть машины вынесло на встречные пути. Из-за ДТП было закрыто движение трамваев в обоих направлениях на северо-западе Челябинска.

В 17:59 движение электротранспорта было возобновлено.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.05.21

Госдума одобрила бюджетные изменения. / «Все хорошо, прекрасная маркиза...” Губернатор Текслер создает иллюзию наступившего светлого будущего. / В Челябинске трехлетний малыш провалился в колодец. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»