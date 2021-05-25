На Южном Урале снова сошли с рельсов вагоны

В Челябинской области снова сошли с рельсов вагоны.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральской транспортной прокуратуре, инцидент произошел сегодня в 18:15 на станции Сыростан: во время маневровых работ с рельсов сошли два порожних вагона.

Причины происшествия устанавливаются.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 25.05.21

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