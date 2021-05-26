Уральские металлурги наращивают выпуск премиального проката

ММК наращивает выпуск премиальной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2020 году, несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19, ММК продолжил успешно развивать программу освоения производства и продвижения брендированных нишевых продуктов. Так отгрузка премиального проката с покрытием SteelArt выросла в прошлом году на 26%.

«В современных условиях профицита на рынке металлопродукции поиск рыночных ниш и закрепление в них мы рассматриваем как наиболее перспективную маркетинговую стратегию. Несмотря на ограниченность потребительского спроса, подобные рыночные ниши способны обеспечить металлургическим компаниям заметно более высокую доходность. Анализ показывает, что в ближайшие годы спрос на премиальную продукцию будет только расти», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Один из таких продуктов Группы ММК – премиальный прокат с полимерным покрытием, выпускаемый под брендом SteelArt на площадке Лысьвенского металлургического завода. ООО «ММК-ЛМЗ» – единственный в России производитель электрооцинкованного проката и первый в России производитель, освоивший производство проката с полимерным покрытием по технологии «Print».

SteelArt является относительно новым для российского рынка продуктом, который представляет собой металлопрокат с трехслойным полимерным покрытием, достаточно точно воспроизводящим структуру и фактуру натуральных материалов – камень, дерево, кирпич и пр., при этом он обеспечивает существенно более низкую стоимость и легкость монтажа.

К числу основных преимуществ проката SteelArt перед обычными видами проката с покрытием можно отнести повышенную коррозионную стойкость; значительную устойчивость к механическим повреждениям; высокую экологичность, гарантированное сохранение декоративных свойств на срок до 20-25 лет.

Прокат SteelArt является импортозамещающей продукцией и имеет хороший потенциал роста продаж. Это подтверждается динамикой отгрузки. В 2018 году поставки продукции на рынок РФ и СНГ составили 11,6 тыс. тонн, в 2019 году отгрузка достигла 16,1 тыс. тонн, а в 2020 году объем отгрузки вырос еще на 26% и достиг 20,3 тыс. тонн. При этом за счет импортозамещения и расширения сфер применения данная продуктовая ниша сохраняет большой потенциал для дальнейшего роста. Возможности использования данной продукции довольно широки – в частности, это внешняя и внутренняя отделка зданий и помещений, производство лицевых деталей для бытовой техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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