В Челябинской области за взятку задержали начальника отдела СИЗО

В Челябинской области начальник оперативного отдела следственного изолятора подозревается в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении начальника оперативного отдела СИЗО №3 ГУФСИН России, подозреваемого в получении взятки.

По версии следствия, с начала текущего года южноуралец получил от осужденного более 150 тысяч рублей за незаконные действия по смягчению режима отбытия наказания и передачу запрещенных предметов.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности регионального ГУФСИН осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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