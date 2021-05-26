В Челябинской области за взятку задержали начальника отдела СИЗО

В Челябинской области начальник оперативного отдела следственного изолятора подозревается в получении взятки.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении начальника оперативного отдела СИЗО №3 ГУФСИН России, подозреваемого в получении взятки.
По версии следствия, с начала текущего года южноуралец получил от осужденного более 150 тысяч рублей за незаконные действия по смягчению режима отбытия наказания и передачу запрещенных предметов.
Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности регионального ГУФСИН осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 26.05.21
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