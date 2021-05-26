В Миассе продавец прогнала из павильона разбойника-рецидивиста

Сотрудники уголовного розыска Миасса раскрыли разбой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, вчера, 25 мая, в отдел полиции по Миассу поступило заявление о том, что ранним утром неизвестный, находясь в павильоне круглосуточной торговли, угрожая 50-летней женщине-продавцу применением насилия опасного для жизни и здоровья, потребовал отдать ему деньги из кассы.

Женщина, не растерявшись, распылила содержимое газового баллончика в лицо нападавшему, после чего злоумышленник скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД задержали ранее неоднократно судимого жителя Тулы 28 лет.

По данному факту в ОМВД России по Миассу возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с действующим законодательством задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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