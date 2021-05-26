В Миассе продавец прогнала из павильона разбойника-рецидивиста

Сотрудники уголовного розыска Миасса раскрыли разбой.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, вчера, 25 мая, в отдел полиции по Миассу поступило заявление о том, что ранним утром неизвестный, находясь в павильоне круглосуточной торговли, угрожая 50-летней женщине-продавцу применением насилия опасного для жизни и здоровья, потребовал отдать ему деньги из кассы.
Женщина, не растерявшись, распылила содержимое газового баллончика в лицо нападавшему, после чего злоумышленник скрылся.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД задержали ранее неоднократно судимого жителя Тулы 28 лет.
По данному факту в ОМВД России по Миассу возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В соответствии с действующим законодательством задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 26.05.21
В Челябинской области за взятку задержали начальника отдела СИЗО. / Уральские металлурги наращивают выпуск премиального проката. / На Южном Урале снова сошли с рельсов вагоны. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube