В Челябинске директора предприятия будут судить за гибель рабочего

Директор челябинского предприятия ответит в суде за гибель рабочего.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Советского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО Фабрика Стройматериалов «СТРОЙИНДУСТРИЯ». Мужчина обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Установлено, что в июле 2020 года 22-леитний разнорабочий, находясь на производственной площадке, в конце смены производил очистку смесительной камеры бетономешалки при помощи ручного ударного инструмента.

«В результате нарушений требований охраны труда произошло незапланированное включение производственного комплекса и проворачивание смесительной камеры, в которой находился рабочий, в результате чего молодой человек получил сочетанную тупую травму, от которой спустя несколько дней скончался в больнице», – рассказали представители прокуратуры.

По версии следствия директор предприятия не провел должным образом с рабочим инструктаж по технике безопасности, не разъяснил ему правила и нормы, регламентирующие технологический процесс, допустил к выполнению работ на источнике повышенной опасности, не обеспечив надлежащий контроль за безопасным производством работ.

В ходе следствия потерпевшей – матерью погибшего заявлен гражданский иск о возмещении материального и морального вреда.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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