В Челябинске закроют движение по четырем улицам

Из-за всероссийских соревнований закроют движение по четырем улицам Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службы мэрии Челябинска, ограничение будет действовать в первой половине дня воскресенья.

30 мая с 10:00 до 14:00 в связи с проведением пятого Всероссийского полумарафона «Забег РФ» закроют движение автотранспорта по улицам Салавата Юлаева, Макеева, Университетской набережной до Северо-Крымской в обоих направлениях.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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