В Челябинске суд заставил обнальщиков вернуть государству 15 миллионов рублей

Суд взыскал с фирмы, занимавшейся обналичкой, в доход государства 15 миллионов рублей, признав ничтожной сделку денежного займа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска провело проверку по обращению регионального управления Федеральной службы судебных приставов о возможном использовании юридическим лицом незаконных финансовых операций в целях легализации средств, полученных преступным путем, и их обналичивания.

Установлено, что южноуралец и фирма заключили договор целевого денежного займа, по условиям которого займодавец передал компании-заемщику 15 миллионов рублей для приобретения 3D принтера селективного лазерного плавления.

По результатам проверки в прокуратуре пришли к выводу, что действительная цель сделки – обналичивание средств в обход банковских механизмов и обязанности владельца счета подтвердить законность операций и обладания деньгами.

«В соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет установленные законом последствия, в том числе взыскание судом в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно», – напомнили в надзорном ведомстве.

Прокуратура района направила в Курчатовский районный суд Челябинска исковое заявление о признании договора займа ничтожным и применении последствий недействительности ничтожной сделки.

Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены, с юридического лица в доход Российской Федерации взысканы незаконно полученные им по ничтожной сделке в сумме 15 миллионов рублей.

Решение не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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