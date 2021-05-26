В Челябинске суд заставил обнальщиков вернуть государству 15 миллионов рублей

Суд взыскал с фирмы, занимавшейся обналичкой, в доход государства 15 миллионов рублей, признав ничтожной сделку денежного займа.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска провело проверку по обращению регионального управления Федеральной службы судебных приставов о возможном использовании юридическим лицом незаконных финансовых операций в целях легализации средств, полученных преступным путем, и их обналичивания.
Установлено, что южноуралец и фирма заключили договор целевого денежного займа, по условиям которого займодавец передал компании-заемщику 15 миллионов рублей для приобретения 3D принтера селективного лазерного плавления.
По результатам проверки в прокуратуре пришли к выводу, что действительная цель сделки – обналичивание средств в обход банковских механизмов и обязанности владельца счета подтвердить законность операций и обладания деньгами.
«В соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет установленные законом последствия, в том числе взыскание судом в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно», – напомнили в надзорном ведомстве.
Прокуратура района направила в Курчатовский районный суд Челябинска исковое заявление о признании договора займа ничтожным и применении последствий недействительности ничтожной сделки.
Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены, с юридического лица в доход Российской Федерации взысканы незаконно полученные им по ничтожной сделке в сумме 15 миллионов рублей.
Решение не вступило в законную силу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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