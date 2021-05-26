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Среда, 26 мая 2021, 14:11 мск

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Челябинец утонул на «путинском» пляже

Из озера Смолино на «путинском» пляже достали труп мужчины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 26 мая, на частном пляже, расположенном по улице Новороссийской. Горожане рассказали о ней в социальных сетях.

«Озеро Смолино, утопленник, достали 30 минут назад», – подписал челябинец фото, размещенное в одном из пабликов.

В ГУ МЧС по Челябинской области вызов на улицу Новороссийскую подтвердили. По данным ведомства, мужчину достали из озера очевидцы. Он находился в 50 метрах от берега.

Напомним, в июле 2010 года после визита в Челябинск возглавлявшего тогда российское правительство Владимира Путина в Ленинском районе за ночь создали новый пляж. Причиной такой поспешности стала критика премьера в отношении городских властей и его анекдот про мальчика Гришу: плавать он не умеет, а в туалет ему пока не хочется. На следующий день после того, как Владимир Путин рассказал анекдот, на дикий пляж, расположенный рядом с больницей ЧТПЗ, завезли песок, установили там шезлонги, туалеты, душевые кабинки и даже организовали летнее кафе.

В 2011 году пляж передали арендатору. Новый собственник обнес благоустроенную территорию забором и установил плату за вход, а также за посещение туалета. Местных жителей это страшно возмутило, они даже провели серию пикетов.

Однако потом выяснилось, что купаться на пляже, который в народе окрестили «путинским», нельзя по определению – рядом расположен канализационный слив – заходить в такую воду просто опасно. Поэтому пляж исключили из списка официальных со всеми вытекающими последствиями. Однако местные жители все равно продолжают там купаться.

В конце концов, городские власти установили плакат «Купание запрещено», но это никого не останавливает.

Еще один случай гибели во время купания в неустановленном месте произошел в Златоусте. По информации пресс-центра поисково-спасательной службы Челябинской области, 52-летний мужчина утонул, купаясь в пруду. Сейчас его тело ищут спасатели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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