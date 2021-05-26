Опасные отходы нашли на берегу реки в Челябинской области

В горах Южного Урала берег реки отсыпали опасными отходами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», берег реки Сим в городе Аше отсыпали отвальным мартеновским шлаком. На опасный участок набережной обратили внимание волонтеры общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль». По мнению экоактивистов, ситуация может привести к экологической катастрофе.

«Мартеновский шлак – это отход сталелитейного производства, содержащий не менее 80% углекислого кальция в виде силикатов кальция и магния, и относится к четвертому классу опасных производственных отходов. Со временем он распадается и выделяет ядовитые вещества. В мае рыба в реке Сим идет на нерест, отсыпание берега реки мартеновским шлаком может привезти к массовой гибели рыбы», – прокомментировала инцидент представитель общественников.

Информацию об экологической проблеме правозащитники уже передали в Челябинскую природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку, установить и наказать виновное лицо. Также специалисты должны будут провести исследование проб воды и грунта, чтобы выяснить уровень загрязнения реки и оценить размера причиненного ущерба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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