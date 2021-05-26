Отчима, обвиняемого в убийстве двухлетнего ребенка, отправили в СИЗО

Суд избрал меру пресечения южноуральцу, обвиняемому в убийстве двухлетнего пасынка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд заключил под стражу жителя Сосновского района, обвиняемого в убийстве малолетнего ребенка.

Напомним, тело двухлетнего мальчика с обширными ожогами было обнаружено в квартире одного из домов поселка 23 мая. Мать малыша заявила, что ребенок получил ожоги по собственной вине, когда находился один в ванной. Однако СКР возбудил дело об убийстве.

По версии следствия, ожоги 2-летнему пасынку причинил отчим, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. К медикам семейство обращаться не стало, и через несколько дней ребенок скончался.

СКР возбудил уголовное дело по факту убийства лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Южноуральца задержали. Теперь ему предъявлено обвинение, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражей сроком до 24 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.05.21

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