Металлурги Магнитки получили Гран-при РСПП

ММК удостоен главного приза Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», вчера, 25 мая Российский союз промышленников и предпринимателей провел церемонию награждения лауреатов конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2020».

Главная награда конкурса – Гран-при – присуждена ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»: президент РСПП Александр Шохин лично вручил почетный трофей представителю ММК.

По условиям конкурса Гран-при вручается за наивысшие результаты более чем в трех номинациях. В числе номинаций, в которых ММК продемонстрировал свое лидерство, – «За экологическую ответственность», «За развитие кадрового потенциала», «За достижения в области охраны труда и здоровья работников», а также специальная номинация «Лучшая практика по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

Таким образом, жюри высоко оценило вклад ММК в экологические проекты, развитие кадрового потенциала, а также обеспечение безопасности сотрудников во время пандемии COVID-19 по итогам 2020 года. Ранее генеральный директор ММК Павел Шиляев выразил благодарность РСПП за высокую оценку работы компании и подчеркнул: «Мы продолжаем работать в направлении устойчивого развития – к нему относятся и экологические проекты, и развитие кадрового потенциала, и охрана труда. Устойчивое развитие – безусловный приоритет ММК как современной и ответственной компании».

Челябинск, Виктор Елисеев

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