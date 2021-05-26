Аэропорт Магнитогорска выставили на торги

Росимущество выставило на торги аэропорт Магнитогорска: соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», лот включает задние аэропорта и прилегающую территорию. Первоначальная цена составит 113 млн 890 тымс рублей. Взлетно-посадочная полоса продаже не подлежит.
Результаты торгов объявят 22 июня.
Магнитогорск, Павел Зварзин
Магнитогорск. Другие новости 26.05.21
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