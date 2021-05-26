В Челябинске упраздняют городскую среду

Челябинцы недовольны состоянием городской среды: на улицах грязь, тротуары разбиты, а большая часть из высаженных в прошлом году деревьев погибла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане заваливают мэрию жалобами, но чиновники не реагируют.

«Ну, почему не выполняется ни одна заявка, отправленная в КДХ города? – возмущаются челябинцы в соцсетях. – Ул. Островского, ул. Каслинская, ул. Кыштымская, ул. Российская, район Теплотеха, ул. Кирова от Теплотеха в сторону Братьев Кашириных находятся в крайне удручающем состоянии. Просим их отмыть и привести в порядок уже не первый месяц, пишем заявки в КДХ и администрацию Калининского района. Реакции НОЛЬ.

В сторону горбольницы №5 от проспекта Победы по Российской если идти, так и вовсе тротуары полностью разрушены, все завалено битыми бутылками. Администрация района и КДХ никак не реагируют на обращения жителей. Чем вообще занят гражданин Колесник?!»

«Возле Родника уже, наверное, год лежит куча с мелким песком на тротуаре. Песок попадает внутрь обуви. Большинство людей из-за этого обходит кучу по газону, уже вытопталась дорожка».

Жалобы поступают из Ленинского района: «В этом году пруд Девичьи слезы, мягко сказать, без хозяйской руки остался: фонтан не работает, чистки не было. Орлу писали с вопросом о дальнейшем развитии места – тишина».

«Постоянно на работу езжу на велике, но иногда люблю это сделать и на роликах – бодрая пробежка с утра получается, – рассказывает житель Советского района. – Есть одно но! Почему-то у нас поселок АМЗ, как часть города, отрезан от центра в плане качественного асфальта. Да, такое и в других районах есть, но сейчас про АМЗ.

Самый клевый маршрут – по берегу Шершней, но асфальт есть со стороны посёлка только до базы МЧС. Если ехать из центра по обкомовке, то тоже асфальт кончается у самих обкомовских дач.

Если ехать самым пыльным маршрутом – вдоль улицы Блюхера, то начиная от кольца Мебельной фабрики и до ул. Кузнецова тротуар как после бомбежки. У кольца тротуар перекопан и нормально не восстановлен, просто отсутствуют куски асфальта. Вдоль Мебельного поселка лет 20 асфальт не менялся на тротуаре, тоже самое и вдоль энергоколледжа. Нормальный ровный асфальт на тротуаре начинается только возле памятника скорбящим матерям. Так что ни на роликах, ни на самокатах там не поездить».

Особая боль горожан – озеленение, точнее – то, что от него осталось: «На каждом дереве можно повесить объявление, что на дерево потрачено 30 тысяч ваших налогов, а поливать нам лень. С уважением, мэр или глава КДХ», – иронизируют челябинцы.

«Второй отрезок с прошлогодними высадками на Комарова глянул. Насчитал около 80 сухих, но есть с десятка два с листиками. По ним, по их стволам, видно, что живые. Хоть большая часть веток высохла».

«Прошел пешком от генерала Мартынова до Комарова: увидел жизнь пешехода не через автомобильное стекло.

Гульнул на Заячьем острове: такого количества алкоты и солевых людей не видел ещё.

Увидел, как зарос сквер на Шенкурской. Поностальгировал в Никольской роще. Когда-то зелёные лёгкие города превращаются в лёгкие курильщика…»

«Челябинск. Проспект Ленина, 71. Елки в каменных кадках не пережили зиму. Ничего страшного: их уберут и посадят новые. Денежки же не свои, бюджетные! И никто не понесет ответственность. Должность вице-мэра по городской среде упразднили, теперь на наших глазах упраздняют городскую среду», – отмечают челябинцы.

И если погибшие зеленые насаждения должен восстановить подрядчик в рамках гарантии, предусмотренной контрактом, то наведением чистоты и приведением в порядок тротуаров и содержанием общественных мест должны заниматься чиновники. Но у них, похоже, другие представления о служебных обязанностях.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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