Челябинцам предлагают обсудить, нужно ли городу современное искусство

В Челябинске стартует цикл разговоров о современном искусстве «Время объяснять».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе 6-й Уральской индустриальной биеннале, цикл «Современное искусство. Время объяснять» стартует в Челябинске в пятницу, 28 мая.

«Что за ерунда? Разве это красиво? Что хотел сказать автор? Мы, команда Уральской биеннале, часто слышим сомнения зрителей и знаем, что современное искусство может быть непонятным, а сопровождающие его тексты скорее отпугивают, чем что-то поясняют, – говорят организаторы. – Но мы верим – искусство тесно связано с жизнью вокруг нас, и поэтому может быть интересным для каждого. Следуя теме 6-й Уральской индустриальной биеннале «Время обнимать и уклоняться от объятий», мы хотим стать ближе к зрителям. Мы попросили искусствоведов, художников и кураторов оставить в стороне профессиональный снобизм и просто, по-человечески, объяснить: как появилось современное искусство? почему оно такое? зачем вообще нам его смотреть?"

«Время объяснять» – цикл разговоров о современном искусстве 6-й Уральской индустриальной биеннале – пройдет в 9 городах Свердловской и Челябинской областей.

Специально для Челябинска подготовили серию дополнительных живых встреч, которые раскроют особенности современного искусства в контексте города. Нужно ли оно горожанам? Как смотреть искусство? Только ли это привычные нам формы? Куда бегут художники из маленьких городов, чтобы заработать себе имя и признание? Местные спикеры, деятели культурной жизни Челябинска, продолжат еженедельные разговоры об искусстве на площадке Дома фотографов (здание Дома печати, 3 этаж).

Цикл лекций приурочен к выставке участников Немецкой академии искусств в Челябинске, созданной в рамках резиденции 6-й Уральской индустриальной биеннале. Выставка проходит в творческом центре «Клоповник» до 20 июня.

Первая встреча в рамках цикла пройдет уже в ближайшую пятницу, 28 мая. «Зачем городу современное искусство?» Об этом челябинцам предлагают порассуждать вместе с главным архитектором города Павлом Крутолаповым. «Как современное искусство может улучшить жизнь горожан? Архитектор Павел Крутолапов приглашает озвучить ваше отношение к новому дизайну общественного пространства города. Если вы считаете, что искусство помогает городу – ждем вас. А если вы против и хотите на что-нибудь пожаловаться – ждем вас еще больше!", – обращаются к горожанам организаторы.

Начало встречи в 19:00. Участие бесплатно, но необходимо пройти предварительную регистрацию.

3 июня в 19:00 актриса театра «Мастерская Новой Пьесы «БАБЫ», начальник отдела продвижения и спец проектов Челябинского государственного академического театра драмы им. Наума Орлова Алла Точилкина приглашает челябинцев поговорить о том, как смотреть современный театр, и где в нем место зрителя?

10 июня в 19:00 состоится встреча «Куда податься (бедному) художнику?» Спикер – Анна Леготина, куратор арт-резиденции «Дача Рябушинских» (Тверская область), куратор галереи современного искусства «ОкNo» (Челябинск).

За подробностями можно следить в соцсетях Уральской индустриальной биеннале.

Челябинск, Виктор Елисеев

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