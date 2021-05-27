Челябинской области назначили нового прокурора

Владимир Путин подписал указ о назначении прокурора Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководителем прокуратуры Челябинской области назначен Карен Габриелян. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в среду, 26 мая.

«Назначить Габриеляна Карена Карленовича прокурором Челябинской области на пятилетний срок, освободив от занимаемой должности», – говорится в документе. До этого Габриелян возглавлял надзорное ведомство.

Карен Габриелян родился в 1963 году в Нагорно-Карабахской автономной области. В 1986 году окончил юридический факультет Военного института Министерства обороны СССР. Тогда же начал работу в органах прокуратуры. Был следователем, старшим следователем военной прокуратуры и помощником военного прокурора Ашхабадского гарнизона Туркменской ССР, заместителем военного прокурора и военным прокурором Кизыл-Арватского гарнизона Туркменской ССР, военным прокурором отдела общего надзора военной прокуратуры Балтийского флота, заместителем военного прокурора Калининградской группы пограничных войск, военным прокурором Северо-Восточного пограничного округа, военным прокурором Калининградской группы пограничных войск, военным прокурором Краснознаменного Калининградского регионального управления ФПС России, военным прокурором Калининградского регионального пограничного управления ФСБ России, начальником отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Республики Северная Осетия – Алания, старшим помощником прокурора республики по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами республики, органами местного самоуправления, заместителем прокурора Республики Северная Осетия – Алания, первым заместителем прокурора Республики Карелия. В 2011 году возглавил прокуратуру республики Карелия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.05.21

«Это же преступление!..» Госдума разрешила концессию в сфере ЖКХ. / Россия начала вакцинацию домашних животных от коронавируса. / Челябинцам предлагают обсудить, нужно ли городу современное искусство. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»