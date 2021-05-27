«Дочка» ММК продолжает модернизацию производства

МРК продолжает модернизацию производства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в цехе металлоконструкций ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ПАО «ММК») введена в строй 4-х валковая вальцегибочная машина.

Таких агрегатов в России всего три. Четырехвалковая вальцегибочная гидравлическая машина итальянской компании DAVI оснащена числовым программным управлением. Она позволяет производить максимально точную по геометрии вальцовку со стопроцентной повторяемостью геометрических размеров. Это уникальное оборудование позволяет производить гибку и вальцовку заготовки толщиной до 190 миллиметров и шириной более 4-х метров, причем без предварительного нагрева металла. Станок позволяет гнуть даже толстый и прочный лист из линейки сталей повышенной прочности, выпускаемых на Магнитогорском металлургическом комбинате под брендом MAGSTRONG.

Высокопрочные и износостойкие стали MAGSTRONG обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката, в сравнении с традиционно применяемыми материалами. Эта импортозамещающая продукция уменьшает металлоемкость изделий и по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам.

ООО «Механоремонтный комплекс» – приоритетный партнер комбината по программе освоения и продвижения сталей MAGSTRONG. «Данная машина, конечно же, нам позволит работать с высокопрочными марками стали. С ее помощью мы сможем производить вальцовку и гибку листа толщиной до 140 миллиметров «на холодно», – отметил главный инженер ООО «МРК» Александр Юсин.

Продукция МРК востребована не только на Магнитогорском металлургическом комбинате, но и на других предприятиях России и стран СНГ. А приобретение данной машины для цеха металлоконструкций открывает для Механоремонтного комплекса и совсем новые горизонты по выходу на внешний рынок. По словам начальника цеха Сергея Чернева, чтобы вальцевать толстый металл раньше приходилось размещать заказы на других предприятиях, что вело к дополнительным затратам. Сейчас этого делать не нужно, соответственно становится значительно ниже себестоимость заказа, и предприятие выходит на рынок с конкурентной ценой.

Внедрение этой машины – лишь один этап модернизации производства, которое переживает МРК. За последние годы заводом было освоено полное изготовление мостовых кранов, кузовов карьерных самосвалов, сталеразливочных и чугоноразливочных ковшей, опорных колец и многого другого. С 2015 года материнская компания ПАО «ММК» поставила перед Механоремонтным комплексом задачу выйти на уровень реализации внешнему потребителю до 12-15 процентов от общего объема производства, по словам главного инженера ООО «МРК» Александра Юсина, с этой задачей за пять лет компания справилась – по итогам 2020 года доля внешней реализации уже составила порядка 17 процентов при значительном росте объемов реализации в последние годы.

Исходя из приоритетных направлений внешней поставки ООО «МРК» и выстраивается инвестиционная программа. Завод держит курс на упрочнение позиций и расширение компетенций литейного производства и производства металлоконструкций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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