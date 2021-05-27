Связисты выяснили, какие книги больше интересуют южноуральцев

Связисты составили топ электронных книг, которые заинтересовали челябинцев.

Жители Южного Урала чаще всего скачивают в интернете литературу по саморазвитию, психологию и фантастические романы. В этом году челябинцы прочитали онлайн уже более 1 200 книг. Каждое третье произведение предпочли прослушать в аудиоформате.

В преддверии сезона летних отпусков и общероссийского дня библиотекаря телеком-аналитики рассказали о литературных предпочтениях челябинцев из электронного хранилища. На основе обезличенных данных сервиса «МегаФон Книги» специалисты представили список самых популярных в этом году произведений в регионе.

Топ электронных книг Южного Урала:

1. Подсознание может все! (Джон Кехо)

2. Мастер и Маргарита (Михаил Булгаков)

3. Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку (Анастасия Залога)

4. НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед (Синсеро Джен)

5. Лейна (Елена Петрова)

В среднем за месяц интернет-активный житель региона успевает прочесть 2,5 электронных издания и тратит на это порядка 170 рублей из своего бюджета. Любимый день для чтения южноуральцев – четверг, а меньше всего проводят время за книгами во вторник. Большую часть литературы загружают женщины – по этому показателю они на 77% обгоняют мужчин. Чаще других за чтением на смартфоне можно увидеть женщин 34-36 лет, среди противоположного пола наибольшую любовь к книгам проявляют 32-36-летние книгочеи области.

Впрочем, специалисты МегаФона нашли интернет-рекордсмена на Южном Урале, 31-летняя жительница региона за 3 месяца загрузила из электронной библиотеки 65 книг. Это наивысший показатель – более 20 прочитанных произведений в месяц. К чтению онлайн питают любовь и возрастные жители. Три любительницы книг уже достигли возраста 90 лет, а у мужчин самый почтенный возраст – 89.

«Челябинская область вошла в пятерку самых читающих регионов Урала. Обогнать ее смогли книголюбы из соседней Свердловской области, жители северной Югры и тюменцы. В масштабе всей России Южный Урал входит в топ-30 регионов по спросу на онлайн-чтение. Не сомневаюсь, что во время летнего отдыха он вырастет в разы и превысит прошлогодний показатель», – прокомментировала директор МегаФона в Челябинской области Анна Козлова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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