Челябинец отправится в колонию за контрабанду военного оборудования

Уралец получил реальный срок за контрабанду военного оборудования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, суд вынес обвинительный приговор отправителю партии стабилизаторов для танков. За последние несколько лет это первый случай, когда за контрабанду товаров двойного назначения подсудимый получил реальный срок лишения свободы.

Напомним, летом прошлого года сотрудники Уральской оперативной таможни предотвратили вывоз товаров военного назначения в Армению. Житель Челябинска по поддельным документам передал запасные части военной техники в транспортно-логистическую компанию. Внутри отправления обнаружено 37 стабилизаторов частоты 8Л026П. Согласно заключению Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству такой вид стабилизаторов используется для поддержания постоянной скорости вращения ротора преобразователя 8ЛО4П и устанавливается в военной технике (в том числе в танках Т-72).

По информации завода изготовителя указанный товар относится к номенклатуре главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны Российской Федерации и в свободную продажу не поступал. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое передано для дальнейшего предварительного следствия в Уральское следственное управление СКР на транспорте. В короткие сроки уголовное дело было окончено обвинительным заключением и направлено в суд.

«В последнее время мы все чаще пресекаем попытки контрабанды товаров двойного и военного назначения, стратегически важных товаров и ресурсов. В прошлом году по материалам Уральской оперативной таможни возбуждено 36 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ. В первом квартале этого года таможенники Урала пресекли уже 24 аналогичных случая», – прокомментировал начальник Уральской оперативной таможни Игорь Пискунов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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