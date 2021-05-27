В Карабаше возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте тепловых сетей

В Карабаше недосчитались денег на ремонт теплосетей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, материалы проверки, проведенной КСП в Карабаше, послужили основанием для возбуждения уголовного дела.

«Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения бюджетных средств путем обмана в ходе исполнения муниципального контракта на капремонт тепловой сети в 2020 году, – уточнили представители ведомства. – Работы на объектах выполняло ООО «ТЭКО-СтройМонтажСервис», сумма муниципального контракта составляла 5 миллионов рублей.

Напомним, что ревизия Карабашского городского округа связана с проверкой законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на модернизацию, строительство, формирование комфортной городской среды в ходе реализации государственных программ. Проверочные мероприятия начались в городе 5 апреля нынешнего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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