Третий суд подряд подтвердил нарушения минэкологии Челябинской области в схеме обращения с отходами

Челябинское УФАС России правомерно указало минэкологии региона о признаках нарушения законодательства в схеме обращения с отходами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, арбитражный суд Уральского округа подтвердил законность выданного ведомством предупреждения в адрес регионального министерства экологии.

Ранее антимонопольщики уличили минэкологии области во введении ограничений в отношении хозяйствующих субъектов в сфере обработки твердых коммунальных отходов и необоснованном препятствовании осуществлению деятельности хозяйствующему субъекту на рынке обработки твердых коммунальных отходов, а также создании дискриминационных условий.

Информация о возможном нарушении министерством закона о защите конкуренции в адрес антимонопольной службы поступила от ООО «Спецкомплекс» в 2019 году. Компания сообщила о включении минэкологии в территориальную схему обращения с отходами Челябинской области (утверждена в 2018 году) критерия, по которому мусоросортировочный комплекс ООО «Спецкомплекс» является объектом системы обращения с ТКО до ввода в эксплуатацию объекта концессии.

Концессионером концессионного соглашения о создании межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработки и утилизации (захоронения) ТКО на территории Магнитогорского кластера является АО «Управление отходами».

Антимонопольная служба предупредила ведомство о необходимости исключения из территориальной схемы формулировки «до ввода в эксплуатацию объекта концессии».

«Указанные обстоятельства привели к существенным искажениям в данных об объектах обработки ТКО Магнитогорского кластера и принятию решения о строительстве в Магнитогорске по концессионному соглашению инфраструктуры с избыточными обрабатывающими мощностями», – заявили в Челябинском УФАС.

Кроме того, министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области высказано мнение, что территориальной схемой не приведена экономическая целесообразность создания дополнительных объектов обработки на территории Магнитогорского кластера при условии обработки всей образующейся массы твердых коммунальных отходов на существующих мусоросортировочных комплексах.

Включение в территориальную схему условия в отношении ООО «Спецкомплекс» свидетельствует о препятствовании осуществлению его дальнейшей деятельности как хозяйствующего субъекта и может привести к вытеснению с рынка, – уверены антимонопольщики.

При этом наличие у министерства права на заключение концессионного соглашения не является основанием для установления ограничений для других субъектов хозяйственной деятельности относительно периода осуществления ими деятельности.

Министерство исполнило предупреждение антимонопольного органа. Так, утверждена новая территориальная схема обращения с отходами, в которой отсутствуют названные положения. Но попыталось оспорить вердикт УФАС.

Однако арбитражный суд Челябинской области, Восемнадцатый арбитражный апелляционный, а теперь и арбитражный суд Уральского округа поддержали позицию антимонопольного органа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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