Воспитанников школу-интернат Магнитогорска хотели накормить просроченным творогом

Челябинское УФАС России правомерно указало минэкологии региона о признаках нарушения законодательства в схеме обращения с отходами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» 7 мая 2021 года были выявлены нарушения в работе ООО «Агрофирма Наровчатка» (Челябинская область, Агаповский район, село Агаповка).

«Установлено, что уполномоченным лицом ООО «Агрофирма Наровчатка» 5 мая оформлен транспортный эВСД на 6 килограмма молочной продукции (творог), срок годности которой истек 4 мая», – уточнили представители ведомства.

Просроченная продукция была направлена в школу-интернат, расположенный в Магнитогорске.

За выявленные нарушения должностное лицо ООО «Агрофирма Наровчатка» привлечено к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.05.21

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