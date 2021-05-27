Ущерб в миллион рублей: топ-менеджеров аэропорта «Магнитогорск» заподозрили в мошенничестве

Руководство магнитогорского аэропорта подозревают в присвоении 1 миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», силовики предъявили претензии генеральному директору, начальнику экономического отдела и главному бухгалтеру Магнитогорского авиапредприятия.

По версии следствия, с 2017 по 2019 год администраторы фиктивно трудоустраивали в компанию своих знакомых и родственников. Всего на должности в аэропорту «приземлили» 10 человек. Правда, никто из них на работу так и не вышел. Зато все исправно получали зарплату. Общая сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области и транспортной полиции.

Напомним, вчера Российский аукционный дом сообщил о грядущей приватизации Магнитогорского авиапредприятия: 100% акций компании выставлено на электронные торги. Начальная минимальная цена – 113,89 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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