Компанию южноуральского олигарха оштрафовали на четверть миллиона за экологические нарушения

Магнитогорская природоохранная прокуратура вскрыла нарушения законодательства в деятельности компании «Южуралзолото».

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Магнитогорской природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в области охраны окружающей среды в деятельности АО «Южуралзолото Группа Компаний», осуществляющего производственную деятельность на 8 промышленных площадках, которые отнесены к объектам I категории, оказывающим значительное негативное воздействие на окружающую среду.

В нарушение законодательства предприятием не разработан проект нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение для шахты «Центральная» и не направлен на утверждение в уполномоченный государственный орган.

Производственный экологический контроль осуществлялся не в полном объеме. Так, предприятием не обеспечен отбор и анализ силами аккредитованной лаборатории проб промышленных выбросов от котельной карьера Западный Курасан один раз в год, один раз в период неблагоприятных метеорологических условий с целью установления концентраций азота диоксида, азота оксида, углерода (сажи), серы диоксида, углерода оксида, бенз(а)пирена.

Также не обеспечено установление санитарно-защитных зон промышленной площадки шахта «Центральная» с учетом ввода в эксплуатацию и эксплуатации мини-ТЭС, а также промышленной площадки – шахта «Восточная».

Предприятием не разработан и не согласован с министерством экологии региона план мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для карьера Южный Курасан. Заключение договора о предоставлении прогнозов о неблагоприятных метеорологических условиях в 2020 году не обеспечено.

В течение длительного времени не актуализировались учетные сведения в отношении объекта негативного воздействия на окружающую среду шахта «Центральная» в связи с вводом в эксплуатацию и эксплуатацией мини-ТЭС.

Кроме того, в уполномоченный государственный орган не представлен отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля в 2020 году за выбросами от мини-ТЭС площадки центрального рудного поля.

По указанным фактам прокуратурой руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого приняты меры по устранению допущенных нарушений, главный инженер АО «ЮГК» привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

В Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора направлен на утверждение проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, заключен договор на разработку проекта санитарно-защитной зоны.

План мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для карьера Южный Курасан согласован с министерством экологии Челябинской области.

По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора АО «ЮГК» привлечено к административной ответственности. Компания оштрафована на общую сумму 270 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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