В Чебаркуле маршрутчиков выпускали в рейс без обязательного медосмотра

В Челябинской области перевозчика оштрафовали за нарушения лицензионных требований.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе прокуратуры Челябинской области, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения, в том числе проведение обязательных предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей в порядке, утвержденном российским Минздравом.

Чебаркульская городская прокуратура в ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом установила нарушения законодательства со стороны коммерческой организации.

Компания-перевозчик выполняла перевозки пассажиров по регулярным маршрутам без проведения предрейсового и послерейсового медицинских осмотров водителей автобусов.

По заявлению прокурора арбитражный суд Челябинской области оштрафовал коммерческую организацию на 100 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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