На Южный Урал вернется тридцатиградусная жара

В выходные в Челябинскую область вернутся жара и грозы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в пятницу, 28 мая, в регионе ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью +4, +9 градусов по Цельсию, в горах и низинах заморозки до -2 градусов. Днем – 24-29 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

В субботу, 29 мая, синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью +10, +15, днем – 28-33 градуса выше нуля. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный 4-9 метров в секунду.

В воскресенье, 30 мая, будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +12, +17 градусов, днем +29, +34 градуса по Цельсию, в горах – до +26. Ветер южный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске завтра ожидается +7, +9 градусов, днем +26, +28 градусов по Цельсию. В субботу, 29 мая, ночью будет 11-13 градусов выше нуля, днем воздух разогреется до 29-31 градуса жары. В воскресенье ночью синоптики обещают +14, +16 градусов. Днем воздух раскалится до 31-33 градусов выше нуля. Также днем возможны кратковременные дожди, грозы. Скорость ветра порывами до 14 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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