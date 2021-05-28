Исламистов из Челябинска приговорили к значительным срокам

Двое исламистов из Челябинска получили по 12 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, Центральный окружной военный суд (Самара) признал двух жителей Челябинска виновными в участии в деятельности террористической организации, а также содействие террористической деятельности.

Суд приговорил их к 12 годам лишения свободы каждого, из которых первые четыре года они проведут в тюрьме, оставшуюся часть наказания – в исправительной колонии строгого режима.

Челябинцы оказались приверженцами идеологии и активными членами международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной на территории России Верховным судом РФ.

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. В результате обысков у исламистов дома обнаружены и изъяты печатные пропагандистские материалы, символика террористической организации, электронные носители информации, использовавшиеся при совершении преступлений.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.05.21

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