На Южном Урале пассажирский поезд, возвращавшийся из Анапы, насмерть сбил мужчину

В Челябинской области выясняются обстоятельства смертельного травмирования пассажирским поездом мужчины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, вчера, 27 мая в 22:35 на остановочной платформе 1120 километра Южно-Уральской железной дороги пассажирским поездом сообщением «Анапа-Томск 2» смертельно травмирован 56-летний мужчина. По данному факту проводится процессуальная проверка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователя Челябинского следственного отдела на транспорте, а также сотрудников транспортной полиции.

Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что машинист пассажирского поезда, заметив мужчину, находящегося в колее железнодорожного пути, подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных повреждений южноуралец скончался на месте происшествия.

Следственными органами проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются работники локомотивной бригады, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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