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Пятница, 28 мая 2021, 10:32 мск

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Южноуральцев будут судить за кражу отары овец

Жители Увельского района предстанут перед судом за хищение стада овец.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Увельского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в краже, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

По версии следствия в июле 2020 года южноуральцы, воспользовавшись тем, что 120 овец остались без присмотра, увели скот на подворье одного из них в деревне Луговая, распорядившись впоследствии по своему усмотрению. Ущерб оценили в 675 тысяч рублей.

Впрочем, 91 овцу удалось вернуть. На оставшуюся сумму в 163 тысячи рублей потерпевшим заявлен гражданский иск.

Уголовное дело направлено в Увельский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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