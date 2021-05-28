Просто бюрократия: Россия не намерена отказывать европейским компаниям, облетающим Беларусь

Россия не намерена отказывать европейским компаниям, облетающим Беларусь. Инциденты, произошедшие накануне, объяснили бюрократическими проволочками.

Напомним, 25 мая Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты и совершать полеты над территорией ЕС в связи с принудительной посадкой в Минске пассажирского самолета компании Ryanair.

Часть своих маршрутов, до этого пролегавших на белорусской территорией, европейские перевозчики решили проложить через Россию. Однако 27 мая пришлось отменить рейсы Париж – Москва и Вена – Москва, так как РФ запретила компаниям Air France и Austrian Airlines пересекать свои границы при облете Белоруссии.

Многие усмотрели в этом политический жест и решили, что таким образом Россия решила поддержать Беларусь. Однако позже было заявлено, что причины исключительно бюрократические.

Вечером 27 мая в Росавиации состоялось совещание, на котором обсуждался вопрос о разрешении европейским авиакомпаниям на рейсы по измененным маршрутам.

«В ближайшее время российская сторона даст разрешение на прилет рейсов европейских компаний по альтернативным маршрутам, – сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу. И уточняет со ссылкой на источник в Росавиации: согласно правилам, точки входа в воздушное пространство России по регулярным направлениям должны оставаться неизменными. Если маршрут меняется, необходимо получить новое разрешение. В ближайшее время Россия скорректирует новые воздушные коридоры для европейских авиакомпаний.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.05.21

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