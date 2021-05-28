Аферист, обманувший покупателей БАДов на 15 миллионов рублей, получил срок в Челябинске

В Челябинске вынесен приговор жителю Ульяновска за хищение средств граждан путем обмана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал 28-летнего жителя Ульяновской области признан виновным в мошенничестве.

Суд установил, что на территории Ульяновска было создано преступное сообщество, в которое вошли три организованные группы, совершавшие хищения средств граждан.

Одна из преступных групп выполняла роль «колл-центра», другие занимались обналичиванием похищенных денег.

Аферисты обзванивали граждан, представлялись сотрудниками органов власти, сообщали о положенной им компенсации в счет приобретенных якобы контрафактных биологических добавок и предлагали оплатить страховую часть полагавшейся компенсации, либо подоходный налог, либо услуги инкассации и хранения денег в банковской ячейке. Доверчивые жертвы перечисляли средства на расчетные счета участников мошенников, которые их обналичивали.

Подсудимый, действуя в составе организованной группы, занимался обналичиванием похищенных денежных средств граждан.

В период с мая по сентябрь 2018 года он с подельниками выманил у 50 жителей Челябинской области и других субъектов Российской Федерации около 15 миллионов рублей.

Во время следствия молодой человек заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, расследование в отношении 13 соучастников продолжается.

«С учетом активного способствования раскрытию преступлений, возмещения ущерба одному из потерпевших виновному назначено наказание в виде 2 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, – сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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