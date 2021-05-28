На северо-западе Челябинска закроют движение автотранспорта

В Курчатовском районе Челябинска закроют движение автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с связи с реконструкцией участка теплотрассы будет прекращено движение транспорта по Комсомольскому проспекту в районе дома №13 по улице Красного Урала с 23 часов 28 мая до 6 часов 31 мая.

С 31 мая до 10 июня на данном участке также будет ограничение движения.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут движения с учетом ограничений.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.05.21

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