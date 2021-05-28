Южный Урал на грани срыва подготовки к отопительному сезону: энергетики отрубают теплоснабжающие организации за долги

«Уралэнергосбыт» намерен отключить от электроснабжения ряд теплоснабжающих организаций Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», компания начинает введение ограничений электроэнергии теплоснабжающих организаций Челябинской области. Общая сумма задолженности предприятий, в отношении которых будут введены ограничения, – 188,8 млн рублей.

В общей сложности на конец мая просроченную задолженность за электроэнергию имеют более 200 теплоснабжающих организаций Южного Урала. Уведомления об ограничении уже направлены: МУП «Кидышевская котельная» – долг 1,6 млн руб., МУП МГО «Городское хозяйство» – долг 739 тыс. руб., ООО «ТеплоЭнергоРесурс» – долг 1,5 млн руб., ООО «Тепловые сети» – долг 1,5 млн руб., МУП «Теплоэнерго» – 4,4 млн руб., МУП «Теплосервис» – долг 4,8 млн руб. ООО «КундравыКом» – долг 5,9 млн. руб., МУП «Теплоком» – долг 1,6 млн руб., МУП «БЖЭК» – долг 4,8 млн руб., ООО «Теплоград»– 3,7 млн руб. и ряду других предприятий области.

Ограничение должен произвести сам должник, в случае отказа от самоограничения руководству предприятия грозит административная ответственность.

Отключения теплоснабжающих организаций запланированы после окончания отопительного периода и только в отношении компаний, не предоставляющих гражданам услугу горячего водоснабжения, отметили в компании. Однако, это не значит, что южноуральцам подобная мера останется незаметна.

Ведь энергетики грозятся держать коммунальщиков без электричества вплоть до полного погашения задолженности. И если предприятие так и не рассчитается с долгами за летний период, оно не сможет произвести необходимую подготовку к следующему к отопительному сезону. В таком случае обслуживаемые им южноуральцы рискуют остаться без тепла.

Специалисты отмечают, что на данный момент можно говорить об энергетическом кризисе в регионе, который связан в первую очередь с огромными долгами предприятий ЖКХ Челябинской области. Буквально единицы компаний из этого сектора не имеют задолженности за электроэнергию. Совокупный долг предприятий жилищно-коммунального комплекса перед поставщиком электроэнергии уже превышает 1 миллиард рублей и продолжает расти.

«На сегодняшний день в области катастрофическая ситуация с долгами предприятий ЖКХ. Деньги в этой сфере просто не доходят до ресурсоснабжающей организации. Несмотря на то, что речь идет о безопасности и комфорте жителей, привлечь внимание властей на местах к этой проблеме не удается. Чтобы не допустить энергетического коллапса, компании приходится решать эту проблему в одиночку, прибегая к крайним мерам, предусмотренным законодательством, – ограничениям объектов ЖКХ», – прокомментировали в пресс-службе компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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