Инспектор ГИБДД в Магнитогорске попался на превышении полномочий

В Челябинской области сотрудник ГИБДД подозревается в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении инспектора ГИБДД Магнитогрска.

По данным следствия, в марте 2019 года полицейский, имея достоверные сведения о совершении местным жителем ДТП, не оформил его в установленном законом порядке и скрыл факт административного правонарушения.

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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