В воинской части в Чебаркуле избили срочников. Военное следственное управление ведет проверку

В танковом гарнизоне в Чебаркуле отстранили от службы избивавшего срочников сержанта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об избиении четырех солдат-срочников из Перми уполномоченному по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко рассказал ее коллега из Прикамья Павел Миков.

Омбудсмен посетила танковую дивизию вместе с военным прокурором Чебаркульского гарнизона Рустамом Рахимовым в четверг, 27 мая. «С несколькими ребятами, которые стали свидетелями неуставных отношений, побеседовала наедине – без людей в погонах. Предельно откровенно ребята рассказали об инциденте, – рассказала Юлия Сударенко. – Они подтвердили, что были факты физического и морального насилия со стороны одного из военнослужащих – младшего командного состава».

По словам уполномоченного, военная прокуратура уже провела проверку, опросила свидетелей и сейчас готовит материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. В военном следственном управлении уточнили, что решение будет принято в течение 10 дней.

В настоящее время сержанта, которое обвинили в издевательствах над срочниками, отстранили от службы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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