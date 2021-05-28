Челябинцы не могут заказать турпоездку с кешбэком на второе полугодие

Россиянам пообещали продлить туристический кешбэк до конца года, но подготовить к этому ресурсы не успели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы, намеревающиеся выбрать летний отдых в России, оказались в затруднительном положении. Несмотря на обещанное федеральным правительством продлении программы субсидирования внутреннего отдыха, оформить кешбэк на туры после 30 июня пока невозможно.

Напомним, о продлении программы туристического кешбэка до конца года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в середине мая. Как и прежде, продолжительность отдыха должна быть не менее двух ночей, оплатить ее необходимо с карты «Мир», зарегистрировавшись в программе лояльности. В этом случае правительство вернет 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

Эта новость несказанно обрадовала южноуральцев. Если бы не одно «но»: сайт программы субсидирования сохраняет прежнюю форму – с конечной датой поездки 30 июня 2021 года. Более поздние числа программа не выдает.

Слова простых челябинцев подтверждают туроператоры. «Туристы звонят, приходят, спрашивают, а мы лишь руками разводим. Люди идут именно за кешбэком: «Нам сказали, мы прочитали о льготе, давайте». И мы оказались в ужасном положении – как будто специально что-то скрываем или затягиваем, – цитирует 74.ru директора одного из турагентств. – А мы, то есть турагентства, до сих пор не получили никаких нормативных документов от платежной системы «Мир» и Ростуризма. Без этих документов мы не можем выставлять счета на оплату на туры, которые начинаются позже 30 июня».

Проблему подтверждают и в Ростуризме, признаваясь, что пока точной информации по продлению нет. Не исключено, что связано это со спецификой работы правительства: обычно сроки не продлеваются автоматически, а просто запускается новый этап программы. Сейчас же действует третий этап программы с датами 18 марта – 30 июня 2021 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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