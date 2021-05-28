Детские лагеря поднимают цены на путевки – из-за кешбэка

Путевки в летние лагеря Челябинской области существенно подорожали после объявления о программе детского кешбэка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы сообщают об изменении стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря. Рост цен начался сразу после объявления о старте программы детского туристического кешбэка.

Напомним, действовать эта программа будет с 25 мая по 15 сентября текущего года, и родители смогут возместить 50% стоимости путевки в ДОЛ, если он находится в России.

Новость обрадовала не только родителей, но и хозяев загородных лагерей. По словам челябинцев, путевки подорожали на 5 тыс – 10 тыс рублей. В ДОЛах не скрывают, что на повышение цен их толкнула новая программа. При этом ссылаются на дополнительные затраты, которые им теперь придется понести.

Правда, южноуральцы отмечают, что рост стоимости несопоставим с объемом новых затрат. Даже при самых «смелых допущениях и раскидывании деньгами направо и налево расходы учреждения на участие в программе составят 6,5%, – цитирует 74.ru одного из экспертов. – А цены на путевки подняли в среднем на 16,44%».

Челябинск, Виктор Елисеев

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