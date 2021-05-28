В центре Челябинска рабочие нашли фрагмент старинной мостовой

Челябинцы пытаются спасти фрагмент старинной мостовой, обнаруженный при прокладке кабеля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фрагмент бывшей Соборной площади нашли у площади Ярославского во время земельных работ по улице Труда. Эту информацию подтвердили в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Представители ведомства уже направили выполнявшей работы организации о приостановке строительных работ рядом со старинной мостовой, так как они могут ухудшить состояние объекта.

По информации историков, мостовая здесь появилась в 1906 году. Краеведы настаивают на необходимости сохранить ее, так как это одна из старейших мостовых в Челябинске.

Сейчас найденный объект готовят к проведению археологических работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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