Страсть челябинских властей к сплошному озабориванию может привести к трагедии: фото

Страсть челябинских чиновников к сплошному озабориванию может привести к трагедии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участок рядом с гостиницей «Малахит» огородили в начале 2000-х годов. Друг тогдашнего мэра Вячеслава Тарасова Евгений Рогоза собирался построить 22-этажный офисный центр. Однако в 2005 году власть в городе переменилась, и компании «Монолит-инвест» разрешение на строительство не дали. Рогоза пробовал судиться – проиграл. Участок пытались изъять для муниципальных нужд (собирались строить там развязку), но тоже проиграли. И в 2008 году стройку законсервировали.

Позже объект то ли продали, то ли передали в аренду компании «УралБизнесСтрой», аффилированной с «Монолитом». Потом к вопросу достройки возвращались несколько раз, офисный центр в планах превратился в ТРК, но дело так и не сдвинулось.

Все это время на перекрестке улиц Труда и Красной стоит уродливый бетонный забор, ограждающий стройплощадку. Периодически его используют как рекламную конструкцию, но большую часть времени он выглядит подобным образом:

И, похоже, что ждать разрешения участи площадки устал даже этот забор: плиты начали наклоняться, и местами крен уже достигает опасного градуса.

Если хотя бы одна плита упадет, может произойти трагедия, так как пешеходам, идущим мимо этого забора некуда будет деваться – с другой стороны узкого тротуара стоит еще одно ограждение. В случае «встречи» падающей плиты с человеком, у последнего не будет шансов спастись.

Напомним, 5 лет назад, в мае 2016 года, на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных забор упал на группу детей. Благодаря тому, что пешеходная зона в этом месте достаточно широкая, большинство школьников успели увернуться. Но один из них получил серьезные травмы.

Челябинск, Евгений Полак

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