Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 63 тысячи

В Челябинской области за сутки выявлено 86 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 7 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 63 тысячи 35 заболевших. 2 тысячи 850 из них умерли (непосредственно от инфекции – 199).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 31.05.21

Самые крутые слухи недели: почему не Чебурашка?. / Депутаты + спортсмены: южноуральские «единороссы» не рискнули разнообразить список кандидатов. / Мошенники запустили схему обмана россиян при «приеме на работу». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»