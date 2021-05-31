Челябинца наказали за езду на самокате без прав

В Челябинске арестовали бесправника, управлявшего электросамокатом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд приговорил 47-летнего челябинца к отбыванию 24 часов ареста за управление транспортным средством без водительского удостоверения.

Мужчину на электросамокате сотрудники ГИБДД остановили, когда тот пересекал улицу Автодорожную. В ходе проверки выяснилось, что мощность устройства более 1 тысячи ватт. Между тем, управлять такой техникой можно только при наличии специального права управления транспортным средством соответствующей категории («М» или «А»). Кроме того, водитель электросамоката обязан соблюдать правила дорожного движения так же.

Суд приговорил нарушителя к суткам ареста, электросамокат направлен на штрафстоянку. Это первый случай наказания за управление электросамокатом в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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