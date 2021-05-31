Жители Челябинска могут заплатить за воздух из-за опрессовок

Челябинцам рекомендовали закрыть вентиль горячего водоснабжения на время опрессовок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» рекомендуют челябинцам на время гидравлических испытаний перекрывать вентиль, установленный на трубах горячего водоснабжения.

Цена горячей воды состоит из двух слагаемых: объема воды, которая идет из горячего крана, и стоимости ее нагрева, напомнили в сетевой компании.

Если горячий кран не будет перекрыт, счетчик зафиксирует потребление ресурса – и за него придется заплатить.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.05.21

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