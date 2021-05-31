Власти Челябинска рассказали, где нельзя купаться

Челябинцев просят не купаться в запрещенных местах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в областном центре определили места, где купание запрещено. Перечень утвержден распоряжением администрации города. В список включены 34 места, в том числе Голубой и Каменный карьеры, Карпов пруд и пруд Девичьи слезы.

Напомним, в этом году на территории Челябинска открыты 6 благоустроенных муниципальных пляжей:

на Первом озере в микрорайоне Чурилово по улице Черничной и по переулку Мамина;

на озере Смолино – по улице Новороссийской, 79 и улице Дачной;

на Шершневском водохранилище – «Городской» пляж на улице Худякова и со стороны Изумрудного карьера.

Все остальные объекты запрещены для купания. Нарушители несут административную ответственность.

«Чтобы отдых не обернулся бедой, соблюдайте правила безопасности на воде: не заплывайте за буйки; не купайтесь в нетрезвом виде; обязательно возьмите на пляж головной убор и солнцезащитный крем; не оставляйте детей одних рядом с водой; купайтесь со своими детьми только в специально оборудованных местах; надевайте спасательные плавательные средства; при купании запрещено использовать надувные матрасы, предназначенные для сна.

С подробным перечнем запрещенных мест для купания на территории Челябинска можно ознакомиться в Приложении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.05.21

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