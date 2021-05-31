Легендарная «Ильменка» пройдет в Челябинской области в 45 раз

Известный фестиваль авторской песни пройдет на Южном Урале в июне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Фонда Олега Митяева, с 25 по 27 июня в Челябинской области на территории ГЛК «Солнечная долина» в 45-й раз состоится Всероссийский Ильменский фестиваль. Впервые в программе – Детский фестиваль авторской музыки и поэзии «U 235. Новые песни».

Среди участников фестиваля Вадим Егоров, Олег Митяев, Тимур Шаов, Галина Хомчик (Москва), Наталья Кучер (Калининград), Анатолий Киреев (Челябинск), ансамбли «Зеленая лампа» (Екатеринбург) и «Седьмая бригада» (Челябинск), «Необарды», группа «Санки» (Уфа), шоу-скрипачка Тамара Сидорова (Дюссельдорф, Германия), поэт Сергей Плотов (Москва), «Уральский диксиленд Игоря Бурко» (Челябинск).

Вход на фестиваль, посещение концертов и мероприятий, участие в конкурсах, проживание в палаточном лагере бесплатные.

Мероприятие проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. На интернет-ресурсах Ильменского фестиваля http://ilmeny.org/ и https://vk.com/ilmenskiyfest будут опубликованы программа, правила поведения, карта, схема проезда и все новости о подготовке и проведении фестиваля.

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