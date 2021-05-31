В Челябинске будут судить велосипедиста, сломавшему ногу 8-летнему ребенку

Челябинец ответит в суде за наезд на малолетнего ребенка на тротуаре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинска утвердило обвинительный акт по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Установлено, что вечером 16 августа прошлого года горожанин, управляя велосипедом и следуя по тротуару вдоль проезжей части улицы Богдана Хмельницкого, совершил наезд на 8-летнего ребенка.

При движении на велосипеде по тротуару мужчина не выбрал безопасную скорость и не затормозил, в результате школьника госпитализировали с открытым переломом обеих костей голени со смещением, что соответствует тяжкому вреду здоровью человека.

Прокуратурой района в интересах несовершеннолетнего потерпевшего в суд направлено исковое заявление о компенсации морального вреда на сумму 500 тысяч рублей.

Напомним, челябинцы уже долгое время указывают городским властям на отсутствие в городе велодорожек, по которым горожане могли бы ездить на велосипедах и самокатах. Но дальше обещаний чиновники до сих пор не продвинулись. В итоге они вынуждены ездить по тротуарам, причем все чаще происходят ДТП, в которых страдают пешеходы.

За совершение указанного неосторожного преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №4 Металлургического района Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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