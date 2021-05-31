ЧМК оштрафовали за нарушения в период НМУ

Челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности ЧМК.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, природоохранная прокуратура в ходе проверки ПАО «Челябинский металлургический комбинат» выявила нарушения требований законодательства, регламентирующего порядок организации и осуществления производственного экологического контроля за состоянием качества атмосферного воздуха.

Установлено, что предприятием нарушалась периодичность контроля качества воздуха в зоне влияния выбросов, установленная графиком контроля нормативов на контрольных постах в периоды наступления НМУ – 1 раз в сутки на пяти постах.

Инструментальный контроль качества атмосферы в зоне влияния выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в контрольных точках в 2021 году осуществлялся хозяйствующим субъектом не в полном объеме.

Челябинским природоохранным прокурором в отношении юридического лица и руководителя экологической службы ПАО «Челябинский металлургический комбинат» возбуждены дела об административных правонарушениях.

Управляющему директору предприятия внесено представление об устранении нарушений закона.

Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях на ЧМК наложен штраф в 20 тысяч рублей, на должностное лицо – 2 тысячи рублей.

Предприятием приняты меры к устранению нарушений законодательства, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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