В пригороде Челябинска украли водопровод

Деревня под Челябинском осталась без водоснабжения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Коркинского района, временно приостановлена подача водоснабжения в деревню Дубровка.
Причиной стали действия неизвестных похитителей. «Сегодня, 31 мая, поступило сообщение о краже водопроводной трубы, идущей от основного водопровода к деревне Дубровка, где проживают порядка 100 человек», – рассказали представители городских властей.
Ведется расследование, на месте работают сотрудники полиции.
Для жителей организован подвоз питьевой воды.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 31.05.21
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