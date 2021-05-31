В пригороде Челябинска украли водопровод

Деревня под Челябинском осталась без водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Коркинского района, временно приостановлена подача водоснабжения в деревню Дубровка.

Причиной стали действия неизвестных похитителей. «Сегодня, 31 мая, поступило сообщение о краже водопроводной трубы, идущей от основного водопровода к деревне Дубровка, где проживают порядка 100 человек», – рассказали представители городских властей.

Ведется расследование, на месте работают сотрудники полиции.

Для жителей организован подвоз питьевой воды.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.05.21

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