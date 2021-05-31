В одной из южноуральских школ отказались принимать детей в 1 класс

В одной из школ Челябинской области детей отказались принимать в 1 класс, сославшись на отсутствие мест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разразился в МОУ «СОШ № 1» им. Героя Советского Союза Русанова в Варне.

Согласно законодательству, детей, живущих на прикрепленной к учебному заведению территории, записывают в 1 класс с 1 апреля по 30 июня. Однако в варненской школе №1 прием закрыли уже 9 апреля, заявив, что мест больше нет. При том что школа собиралась организовать 3 первых класса по 25 человек в каждом.

Отметим, что в райцентре Варна, население которого составляет около 9 тысяч человек, работает 3 школы, одна из них гимназия, и даже в ней до сих пор есть свободные места. Не исключено, конечно, что родители всех первоклассников Варны внезапно решили отдать детей в школу №1, но и это не могло повлиять на ситуацию, так как до 30 июня подавать заявления могут только те, кто живет на прикрепленной к школе территории, а территории делятся так, чтобы всем потенциальным первоклассникам хватило мест.

Родители, которым отказали в приеме заявления, обратились в прокуратуру. Та провела проверку и заявила, что все отказы были необоснованны. В итоге школа продлила прием заявлений в 1 класс до 30 июня, о чем уже разместила сообщение на своем официальном сайте. Правда, информация о наличии свободных мест там не обновлялась с 1 сентября 2020 года.

Челябинск, Павел Зварзин

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