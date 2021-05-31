В Южноуральске дочь судьи предложила родным обвиняемого в убийстве за полмиллиона подыскать суд помягче

В суд направили уголовное дело в отношении жительницы Южноуральска, пытавшейся выманить у родственников обвиняемого 500 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы, обвиняемой в покушении на мошенничество в крупном размере.

По версии следствия в июле 2020 года женщина, знавшая о расследовании уголовного дела по факту убийства, решила на этом «подзаработать». Она сказала матери обвиняемого за полмиллиона рубле, что может оказать содействие в решении вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела при его поступлении в Южноуральский городской суд, заверив при этом в назначении менее строгого наказания. На реализацию плана, по ее словам, могло понадобиться не менее 500 тысяч рублей.

При этом женщина, неоднократно предлагая согласиться на выдвинутые ею условия, понимала, что реальной возможности исполнения взятых на себя обязательств у нее нет.

«Преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемой обстоятельствам в связи с отказом родственников от передачи денежных средств», – уточнили представители прокуратуры.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в Южноуральский городской суд для рассмотрения по существу.

Известно, что женщина является дочерью судьи.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.05.21

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