В Челябинской области на железнодорожных путях нашли тело пропавшего шестилетнего ребенка

Волонтеры сообщили о гибели шестилетнего мальчика-аутиста, пропавшего 31 мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шестилетний житель поселка Бишкиль (Чебаркульский район) пропал в понедельник, 31 мая. Об этом волонтеры сообщили в сообществе «Легион-СПАС».

По словам южноуральцев, мальчик ушел из дома вечером и не вернулся. Также они уточнили, что ребенок страдал аутизмом.

Утром 1 июня один из волонтеров сообщил, что ребенок погиб. Его тело нашли на железнодорожных путях. «Столько поездов проехало, и ни один не увидел ребенка на путях, – пишет мужчина. – Место, где нашел ребенка, освещается, лежал между главными путями».

По информации пресс-службы Уральского следственного управления СКР на транспорте, по факту смертельного железнодорожного травмирования ребенка неустановленным поездом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 1 июня около 3:00 на 2049 километре 6 пикета станции Бишкиль Южно-Уральской железной дороги подвижным составом смертельно травмирован 6-летний ребенок. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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